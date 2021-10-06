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КХЛ

Тренер ЦСКА Федоров оценил игру вратаря Федотова, сыгравшего "на ноль" против "Динамо"

В среду ЦСКА со счетом 3:0 победил "Динамо"
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов постепенно набирает форму, хорошая игра, которую он показал в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Динамо", еще не предел его возможностей. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Сергей Федоров.

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В среду ЦСКА со счетом 3:0 победил "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Федотов провел первый "сухой" матч в составе армейцев.

"Выполнили то, что давно хотели, нашли динамику между зонами, нападающие и защитники играли в один хоккей - динамичный, целеустремленный, шайба шла вперед. Соперник был очень серьезный, "Динамо" - лидер чемпионата, так что я рад, что удалось показать хорошую игру в обороне. Помимо уверенной игры сегодня, я считаю, что Иван [Федотов] набирает определенную форму, надеюсь на его дальнейший прогресс от игры к игре, все-таки это новый для ЦСКА хоккеист, у него здесь новый тренер, это имеет большое значение в моем понимании. Поэтому я считаю, что это не предел для Ивана, работа продолжится", - сказал Федоров.

Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов считает, что результат мог решить один гол. "Не забили ни одного гола, хотя в первом периоде были моменты, игра так складывалась, что один гол мог стать решающим, так и произошло. Пропустили, было тяжело преодолевать, поэтому такой результат. У ЦСКА по-прежнему надежная оборона, хороший подбор игроков, атака, они знали, что делать, и перекрыли наши атаки", - сказал он.

ЦСКА одержал вторую победу подряд в нынешнем сезоне и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 15 матчей 20 очков. "Динамо" потерпело второе поражение кряду и располагается на второй строчке с 22 очками в активе. В следующем матче подопечные Алексея Кудашова примут череповецкую "Северсталь" 9 октября. ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с пекинским "Куньлунь Ред Стар".

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