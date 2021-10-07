Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд по количеству голов в НХЛ

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

"В первой игре сезона мы посмотрим на "Вашингтон", на преследующего меня Алекса [Овечкина]. Надеюсь, он побьет мой рекорд, - сказал Гретцки. - Я очень рад, что у меня есть шанс наблюдать за ним в течение года". Гретцки в предстоящем сезоне будет комментировать матчи на одном из телеканалов.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

Овечкин является лидером "Вашингтона" по количеству сыгранных матчей (1 197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1 320). 27 июля столичный клуб заключил новый контракт с нападающим сроком на пять лет.