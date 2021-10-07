Эксперт: сборные Италии и Испании не должны иметь претензий к судейству бригады Карасева

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборные Италии и Испании по футболу не должны иметь каких-либо претензий к судейству бригады Сергея Карасева в полуфинальном матче Лиги наций. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев.

Помощниками Карасева были Игорь Демешко и Максим Гаврилин. На 42-й минуте за вторую желтую карточку Карасев удалил капитана итальянцев Леонардо Бонуччи. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

"Считаю, что игра была, конечно, непростая, - сказал Николаев. - Тем более исторически у матчей сборных Италии и Испании эмоциональная подоплека, поэтому смело можно сказать, что Карасев справился с этой игрой. Красная карточка была показана абсолютно по делу, и для таких темпераментных команд она была воспринята футболистами абсолютно нормально. Все видели повторы, на которых четко показано, что в борьбе использовался локоть, поэтому вторая желтая карточка и затем красная была справедливой".

"Сергей и вся бригада очень уверенно провели этот матч, и я думаю, они получили удовольствие от своей работы. Уверен, ни у одной из команд нет претензий по работе нашей бригады. Ту планку единоборств, которую он задал, была адекватной, и здорово, что судьи давали играть, как и должно быть в европейских матчах такого уровня", - добавил он.

На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах (Италия - Швейцария, Германия - Венгрия, Нидерланды - Чехия) в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей (Австрия - Северная Македония, Дания - Чехия, Италия - Испания).