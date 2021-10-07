Кьеза раскритиковал решение арбитра Карасева удалить Бонуччи в матче с испанцами

ТАСС, 7 октября. Российский арбитр Сергей Карасев допустил ошибку, удалив капитана сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи в полуфинальном матче Лиги наций против команды Испании. Такое мнение высказал нападающий итальянцев Федерико Кьеза, комментарий которого приводит портал Football Italia .

Победу в матче одержала сборная Испании со счетом 2:1, Бонуччи был удален на 42-й минуте встречи за вторую желтую карточку, показанную за грубую игру. Первое предупреждение защитник получил на 30-й минуте за неспортивное поведение.

"Удаление Бонуччи - слишком жесткое наказание, я никогда не видел на международном уровне настолько бессмысленной желтой карточки за несогласие с арбитром, - сказал Кьеза. - Это судейская ошибка, игрок сборной Испании просто поскользнулся, а так как Бонуччи капитан нашей команды, то он имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь спорных желтых карточек на таком уровне".

В финале Лиги наций испанцы 10 октября сыграют с победителем матча Франция - Бельгия, итальянцы в этот же день в матче за третье место встретятся с проигравшим в этой паре.

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА.