Финские игроки НХЛ Барков, Рантанен и Ахо выступят на Олимпиаде в 2022 году

ТАСС, 7 октября. Нападающие клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Себастьян Ахо ("Каролина"), Александр Барков ("Флорида") и Микко Рантанен ("Колорадо") вошли в состав сборной Финляндии для выступления на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Полный состав финской сборной на Олимпиаду будет объявлен позднее.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.