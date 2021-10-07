{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Финские игроки НХЛ Барков, Рантанен и Ахо выступят на Олимпиаде в 2022 году

Полный состав сборной Финляндии на Игры станет известен позднее

ТАСС, 7 октября. Нападающие клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Себастьян Ахо ("Каролина"), Александр Барков ("Флорида") и Микко Рантанен ("Колорадо") вошли в состав сборной Финляндии для выступления на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Полный состав финской сборной на Олимпиаду будет объявлен позднее.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Нападающий "Бостона" Пастрняк вошел в состав олимпийской сборной Чехии по хоккею
Чехи на групповой стадии сыграяют в группе В с командами России, Швейцарии и Дании
Нападающий "Бостона" Пастрняк вошел в состав олимпийской сборной Чехии по хоккею
Читать полностью