{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Международная федерация лыжного спорта признала вакцину "Спутник V"

Всем участникам соревнований необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не более чем за 72 часа до события
Вакцина "Спутник V" Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Вакцина "Спутник V"
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 7 октября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) признала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом ТАСС сообщили в организации.

На эту тему
Международный союз биатлонистов признал вакцину "Спутник V"
Международный союз биатлонистов признал вакцину "Спутник V"

FIS проводит соревнования по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Старт сезону будет дан в ноябре.

"FIS признает и принимает вакцину "Спутник V". Однако, как и в прошлом сезоне, национальные правила каждого конкретного места проведения всегда будут иметь приоритет. Поэтому, если в какой-либо стране существуют другие требования к вакцинам, FIS обязана следовать этим правилам", - сообщили в международной федерации.

В FIS отметили, что протокол антиковидного тестирования будет опубликован в ближайшее время. "Ожидается, что независимо от вакцинации и наличия иммунитета всем участникам необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не более чем за 72 часа до события", - заметили в организации.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутник V" и "Эпиваккорона".

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Олимпиада-2022 в Пекине
Нападающий "Бостона" Пастрняк вошел в состав олимпийской сборной Чехии по хоккею
Чехи на групповой стадии сыграяют в группе В с командами России, Швейцарии и Дании
Нападающий "Бостона" Пастрняк вошел в состав олимпийской сборной Чехии по хоккею
Читать полностью