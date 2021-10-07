Международная федерация лыжного спорта признала вакцину "Спутник V"

FIS проводит соревнования по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Старт сезону будет дан в ноябре.

"FIS признает и принимает вакцину "Спутник V". Однако, как и в прошлом сезоне, национальные правила каждого конкретного места проведения всегда будут иметь приоритет. Поэтому, если в какой-либо стране существуют другие требования к вакцинам, FIS обязана следовать этим правилам", - сообщили в международной федерации.

В FIS отметили, что протокол антиковидного тестирования будет опубликован в ближайшее время. "Ожидается, что независимо от вакцинации и наличия иммунитета всем участникам необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, пройденный не более чем за 72 часа до события", - заметили в организации.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских "Спутник V" и "Эпиваккорона".