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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккейные федерации должны объявить минимум трех игроков сборных на Олимпиаду до 8 октября

Сборные предоставят расширенные списки игроков до 15 октября

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальные хоккейные федерации должны будут объявить по крайней мере трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, до 8 октября включительно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

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Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. 3 сентября было объявлено, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"Все команды должны назвать по крайней мере трех хоккеистов сегодня и завтра", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент из топ-команд по три игрока в своих сборных объявили федерации Швеции, Канады, Чехии и Финляндии. Сборные предоставят расширенные списки игроков до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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