ТАСС, 7 октября. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) защитник Сет Джонс и нападающие Патрик Кейн (оба - "Чикаго") и Остон Мэттьюс ("Торонто") вошли в состав сборной США для выступления на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Игроки НХЛ Кейн, Мэттьюс и Джонс выступят на Олимпиаде в 2022 году в составе сборной США

Ранее стало известно, что национальные хоккейные федерации должны будут до 8 октября включительно объявить по крайней мере трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Мэттьюс выступает за "Торонто" с 2016 года, в сезоне-2020/21 он провел за клуб 52 матча, забросил 41 шайбу и отдал 25 результативных передачи. Кейн выступает за "Чикаго" с 2007 года, в сезоне-2020/21 он провел за клуб 56 матчей, забросил 15 шайб и отдал 51 результативную передачу. Джонс выступает за "Чикаго" с 2021 года, ранее он играл за "Коламбус", в сезоне-2020/21 Джонс провел 56 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 23 результативных передачи. Кейн является серебряным призером Олимпиады 2010 года в составе национальной команды и бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, Джонс - бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.

Сборные предоставят расширенные списки игроков до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.