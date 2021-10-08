Хэмилтон и Ферстаппен продолжат борьбу за титул чемпиона "Формулы-1" в Турции

ТАСС, 8 октября. Программа 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Турции - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Истанбул парк" в Стамбуле.

Борьба за титул в нынешнем сезоне получается одной из самых интересных за последние годы. Британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" и нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен ведут ожесточенный спор за чемпионство. После Гран-при России лидером сезона в Турцию приехал Хэмилтон, который опережает нидерландца на два очка. Британец наверняка ожидал, что после Сочи это преимущество будет больше, ведь Ферстаппен стартовал в гонке последним, однако дождь на последних кругах помог пилоту "Ред Булл" минимизировать потери и финишировать вторым, сразу позади главного соперника в чемпионате.

Своя борьба продолжается и у пилотов "Хааса" - россиянина Никиты Мазепина и немца Мика Шумахера. Пока что выигрывает ее сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который выглядит убедительнее напарника. Но Мазепин не собирается опускать руки и старается навязать борьбу Шумахеру, правда порой это заканчивается столкновениями и последующими выяснениями отношений.

Изначально Гран-при Турции не было в календаре нынешнего сезона, как и в прошлом году. Однако затем организаторы вновь пришли на помощь руководству "Формулы-1" и согласились заменить в календаре Гран-при Канады, который был отменен из-за пандемии. Но летом, когда был запланирован этап, коронавирус не позволил провести Гран-при и в Турции. Но к осени обстановка в стране улучшилась и турецкий этап заменил в календаре отмененный сингапурский.

Гран-при Турции проводился с 2005 по 2011 год, после чего был исключен из календаря. Длина трассы составляет 5 333 м, она состоит из 14 поворотов (шесть правых и восемь левых), а также четырех прямых общей длиной 655,5 м, гонки проводятся против часовой стрелки. Рекордсменом по победам в Турции является бразилец Фелипе Масса, который трижды финишировал здесь первым. Среди действующих пилотов на Гран-при Турции дважды побеждал Хэмилтон, по разу - финн Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель.

Первая часть свободных заездов начнется в 11:30 мск, вторая - в 15:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (12:00 мск) и квалификация (15:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (15:00 мск).