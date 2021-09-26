Двойной праздник: Хэмилтон в Сочи одержал 100-ю победу в "Формуле-1" и возглавил чемпионат

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России. Эта победа стала 100-й в карьере семикратного чемпиона мира и помогла ему вернуться в лидеры личного зачета текущего сезона.

Гоночный уик-энд начался в пятницу в благоприятных погодных условиях - светило солнце и ничто не мешало гонщикам радовать собравшихся на трибунах болельщиков. По договоренности с Роспотребнадзором разрешено было заполнить трибуны на 50% от общей вместимости "Сочи-Автодрома", что составляет примерно 30 тыс. зрителей. Поклонники автоспорта, среди которых по приглашению от организаторов была и олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, наслаждались хорошей погодой и тренировочными заездами лучших пилотов мира. А вечером им был предложен концерт группы "Звери". Лучшими в двух пятничных свободных практиках были гонщики "Мерседеса", причем оба раза финн Валттери Боттас, который в Сочи в 2017 году одержал первую в карьере победу в "Формуле-1", опередил именитого напарника. А вот лидер сезона нидерландец Макс Ферстаппен решил принести Гран-при России в жертву - поскольку он и так потерял бы на старте три позиции за столкновение с Хэмилтоном на прошлом этапе, команда решила произвести на его болиде штрафную смену двигателя, что автоматически отбросило пилота в конец стартовой решетки. Да и бороться с "Мерседесами" на Гран-при России сложно - гонщики команды выиграли все семь предыдущих гонок в Сочи. Размеренное течение этапа нарушил прогноз погоды на субботу - ночью на Сочи надвигался циклон с сильными дождями и грозами, прогнозировалось, что они будут идти не переставая до трех часов дня, что ставило под вопрос проведение не только первых гонок "Формулы-3" и "Формулы-2", которые были запланированы на утро 25 сентября, но и квалификации "Формулы-1". В связи с этим организаторы перенесли первую гонку заключительного этапа "Формулы-3" на вечер пятницы. По ее итогам определился чемпион серии - им стал норвежец Деннис Хаугер, а вот пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр не смог порадовать родную публику - из-за прокола колеса он финишировал только в третьем десятке.

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Синоптики не обманули - с ночи в Сочи зарядили непрекращающиеся дожди с грозами. И если на трассе условия более-менее позволяли пилотам ехать, то вот медицинский вертолет в такую погоду летать не мог, а это обязательное правило при проведении гонок. В связи с этим организаторам в субботу пришлось отменить по одной гонке "Формулы-2" и "Формулы-3" и третью сессию свободных заездов "Формулы-1". К старту квалификации (15:00 мск) погода смилостивилась - дождь прекратился, и гонщики к радости промокших болельщиков выехали на трассу. И квалификация оправдала их мучительное ожидание - первую поул-позицию на подсыхающей трассе завоевал британец Ландо Норрис из "Макларена", вторым стал испанец Карлос Сайнс - младший ("Феррари"), третьим - британец Джордж Расселл из "Уильямса", а Хэмилтон с Боттасом заняли только четвертое и седьмое места соответственно. Таких результатов никто не ожидал и вряд ли бы они стали возможны при благоприятных погодных условиях. Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" показал последний, 19-й результат (Ферстаппен решил не участвовать в квалификации, поскольку все равно стартовал бы последним), уступив еще на мокрой трассе почти четыре секунды партнеру по команде немцу Мику Шумахеру, при этом в практиках российский пилот оба раза опередил сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Ну а завершили день первая гонка "Формулы-2", в которой на третьем месте финишировал пилот SMP Racing россиянин Роберт Шварцман, и концерт группы "Би-2" с симфоническим оркестром. Гонка Утром в воскресенье в Сочи было пасмурно, трасса "Сочи-Автодрома" местами еще была сырой, но это не мешало проведению соревнований. Первыми на трек выехали пилоты "Формулы-3" - заключительную гонку сезона выиграл австралиец Джек Дуэн, а Смоляр вновь выступил неудачно, финишировав только на 23-м месте, по итогам чемпионата он занял шестую позицию. Следом на трассе появились пилоты "Формулы-2" - вторую гонку этапа выиграл австралиец Оскар Пиастри. Он же возглавляет личный зачет за два этапа до финиша сезона, Шварцман, который во втором заезде стал четвертым, идет третьим и уступает лидеру 43 очка. Старт гонки "Формулы-1" лучше получился у Сайнса - он смог опередить Норриса, а вот Хэмилтон потерял разом три позиции, одну из которых отыграл на следующем круге. В конце пелотона мегастарт выдал монегаск Шарль Леклер из "Феррари", который с 19-го стартового места прорвался на 12-е. Мазепин на первом круге отыграл две позиции, шел 13-м, но держать темп других команд он не мог и вскоре постепенно стал опускаться на последние места. Ферстаппен к пятому кругу вышел на 15-ю позицию, перед ним ехал Боттас, которому перед стартом сменили мотор, и он также стартовал с конца пелотона, и вскоре лидер сезона обогнал финского пилота "Мерседеса".

На 14-м круге сменился лидер - Норрис без особых проблем прошел Сайнса, Ферстаппен к этому моменту вышел уже на девятую позицию. После того, как все совершили обязательный пит-стоп, положение в лидирующей группе было следующим: Норрис - Хэмилтон - Сайнс. В таком порядке гонщики, скорее всего, и финишировали бы, если бы на авансцену вновь не вышел сочинский дождь, который стал накрапывать над трассой за несколько кругов до конца гонки. И тут на трассе начался небольшой хаос. Часть гонщиков практически сразу среагировала на осадки и отправилась в боксы за промежуточной резиной, среди них был и Ферстаппен, кто-то заехал на пит-стоп кругом спустя, как Хэмилтон, а вот Норрис решил рискнуть и доехать гонку на "сликах", но прогадал. Дождь усилился, и удерживать болид на трассе в таких условиях британцу было крайне сложно. После небольшого вылета британец сдался и отправился за промежуточной резиной, но было уже поздно - он финишировал только седьмым. Хэмилтон же без проблем довел дело до победы, которая стала для него пятой в Сочи и 100-й в карьере. Кроме того, этот успех позволил ему вновь выйти в лидеры чемпионата. Вот только преимущество над Ферстаппеном в итоге не такое значительное, каким хотел бы видеть его британец, - нидерландец при старте с последнего места на финише стал вторым и теперь отстает от соперника на два очка. "Мерседес" же по-прежнему не знает поражений в Сочи - восьмая победа из восьми, в Кубке конструкторов команда опережает "Ред Булл" на 33 очка.

We had drama from start to finish in Sochi



Watch the best action from the #RussianGP — Formula 1 (@F1) September 26, 2021

Третье место на Гран-при России занял Сайнс, а Мазепин вновь стал последним из финишировавших, заняв 18-е место, Шумахер не смог закончить гонку из-за технических проблем, также до финиша не смог добраться канадский пилот "Уильямса" Николас Латифи. "Была интересная гонка, хороший первый круг, - рассказал россиянин журналистам. - Но потом появились проблемы с резиной, а машина у нас и так не быстрая. Но было весело, классно, что удавалось обогнать некоторые машины, которые я даже не мечтал обогнать, например, "Феррари". Комментарии "Большое спасибо фанатам здесь, - сказал после финиша Хэмилтон. - Чтобы дойти до 100 побед, потребовалось много времени, я даже не был уверен, что это произойдет. Ландо [Норрис] проделал такую потрясающую работу. Я невероятно благодарен команде".

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Ферстаппен отметил, что не ожидал оказаться на втором месте после старта последним. "Было сложно решиться перейти на промежуточную резину, но все же мы сделали это, - сказал он. - Переход с 20-го места на второе - это потрясающе. Я определенно не ожидал этого, когда проснулся сегодня утром". С 2023 года Гран-при России будет проводиться в Ленинградской области на автодроме "Игора драйв". "В проведении Гран-при в Петербурге есть свои преимущества - это крупный город, который очень близок к Европе, поэтому можно ожидать приток гостей, - сказал ТАСС глава ВТБ Андрей Костин. - Сам Петербург, особенно с учетом того, что гонка будет, скорее всего, переноситься на июнь, на период белых ночей, - это большой культурный центр. Эта трасса находится за городом, и придется досоздавать инфраструктуру". ВТБ является учредителем АНО "Росгонки", организатора Гран-при России "Формулы-1". Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя итоги гонки, заявил, что Норрис и Хэмилтон подарили болельщикам зрелищную борьбу, но в условиях дождя успешнее оказался более опытный Хэмилтон. "В этом году сильный ливень внес серьезные коррективы в расписание гоночного и развлекательного дня Гран-при России - это вызвало определенные трудности для организаторов, но болельщикам, которые ждали соревновательной интриги, заезды на мокрой трассе принесли сюрпризы - и в субботней квалификации, и во время гонки. Зрелищную борьбу за победу подарили Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон, дождь сыграл на руку более опытному спортсмену, одержавшему свою 100-ю победу в карьере. Гран-при России всегда славился прекрасной атмосферой, а инфраструктура сочинского парка и объектов - яркий пример эффективного использования олимпийского наследия", - сказал он.