Норрис победил в квалификации этапа "Формулы-1" в Сочи

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис занял первое место по итогам квалификации 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России. Соревнования проходят в Сочи.

Норрис показал результат 1 минута 41,993 секунды. Для британца этот поул стал первым в карьере. Второе место занял испанец Карлос Сайнс из "Феррари" (отставание 0,517 секунды), третье - британский гонщик "Уильямс" Джордж Расселл (+0,990).

Российский гонщик "Хаас" Никита Мазепин занял в квалификации 19-е место, его напарник Мик Шумахер показал 17-й результат. Последним будет стартовать лидер сезона нидерландец Макс Ферстаппен, он оштрафован за замену силовой установки во время этапа.

Гонка в Сочи пройдет 26 сентября и начнется в 15:00 мск.