Хэмилтон заявил, что не был уверен в победе на Гран-при России

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что не был уверен в своей победе на 15-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России. Комментарий Хэмилтона приводит пресс-служба "Формулы-1".

Хэмилтон в пятый раз в карьере выиграл Гран-при России и одержал сотую победу в карьере в "Формуле-1". До 50-го круга из 53 в гонке лидировал британец Ландо Норрис из команды "Макларен", однако из-за отказа заменить резину и усилившегося дождя он не справился с управлением и финишировал седьмым.

"Большое спасибо фанатам здесь. Чтобы дойти до 100 побед, потребовалось много времени, я даже не был уверен, что это произойдет. Ландо проделал такую потрясающую работу. Я невероятно благодарен команде", - сказал Хэмилтон.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", третьим стал испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс. "Было сложно в конце гонки перейти на промежуточную резину, но нам пришлось сделать это, - отметил Ферстаппен. - Переход с 20-го места на второе - это потрясающе. Я определенно не ожидал этого, когда проснулся сегодня утром".

Во время гоночного уик-энда в Сочи на болиде Ферстаппена заменили силовую установку, это уже четвертая замена мотора на машине нидерландца в сезоне (разрешено три), в связи с этим он получил штраф и стартовал в гонке с последнего ряда стартовой решетки.

Следующий этап сезона 2021 года пройдет в Турции с 8 по 10 октября.