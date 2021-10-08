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Шахматы

Гроссмейстер Непомнящий выдвинут на премию Минспорта в номинации "Гордость России"

В ноябре - декабре россиянин встретится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону
Ян Непомнящий Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Гроссмейстер Ян Непомнящий выдвинут Федерацией шахмат России (ФШР) на премию Минспорта в номинации "Гордость России". Об этом сообщает пресс-служба ФШР.

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Также в заявку в той же номинации попали гроссмейстер Александра Костенюк и тренер Владимир Поткин, чьим воспитанником является Непомнящий.

Национальная спортивная премия учреждена правительством РФ в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Премия включает в себя 11 номинаций.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает четвертое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов. Российский гроссмейстер встретится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае во время всемирной выставки "Экспо".

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