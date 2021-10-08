Ролан Гусев: футболисты сборной России на каждой позиции способны быть сильнее словаков

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Футболисты российской команды на каждой позиции способны превосходить словаков в индивидуальном мастерстве. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России и бывший полузащитник сборной страны Ролан Гусев.

Сборные России и Словакии в пятницу сыграют в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится на "Ак Барс Арене" в Казани и начнется в 21:45 мск. В игре третьего тура отборочного турнира словаки на своем поле обыграли россиян со счетом 2:1.

"Конечно, я надеюсь, что сборная России победит, - сказал Гусев. - Думаю, они должны на своем стадионе обыгрывать словаков. У россиян есть преимущество своего поля, в индивидуальном мастерстве наша команда не слабее. Я считаю, что на каждой позиции у нас футболисты способны быть индивидуально сильнее".

"Сборная Словакии - неуступчивая команда, как чехи, словенцы. Они похожи по своему стилю, менталитету. Я думаю, что нашей сборной просто не будет", - добавил Гусев.

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).