Самедов: домашние трибуны делают сборную России по футболу фаворитом матча со словаками

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сборные России и Словакии по футболу имеют равные шансы на победу в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, но россиян делает фаворитом тот факт, что команда играет дома. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка России и бывший полузащитник национальной команды Александр Самедов.

Российские футболисты в пятницу сыграют со словаками в матче отбора на чемпионат мира

Матч состоится в пятницу на "Ак Барс Арене" в Казани и начнется в 21:45 мск. В игре третьего тура отборочного турнира словаки на своем поле обыграли россиян со счетом 2:1.

"Плюс-минус есть обойма футболистов, которая должна выйти и сыграть на максимуме, - сказал Самедов. - Травмы случаются, они неизбежны, ничего, как говорится, не поделаешь, нужно выходить и играть. Шансы равные, я думаю. Сборная Словакии - непростой соперник. Но мы играем дома, наверное, это делает нас фаворитами, я думаю, что трибуны и домашняя обстановка должны помочь нам".

Самедов принимал участие в матче против словаков в отборе на чемпионат Европы 2012 года, когда россияне в гостях выиграли со счетом 1:0. "Разные команды у одной и другой стороны. Уже столько матчей было сыграно против словаков, на чемпионате Европы была игра, например (в 2016 году на европейском первенстве во Франции сборная России проиграла команде Словакии со счетом 1:2 - прим. ТАСС). Не стоит проводить какие-то параллели", - заключил собеседник ТАСС.

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).