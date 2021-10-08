Российские футболисты в пятницу сыграют со словаками в матче отбора на чемпионат мира

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу 8 октября проведет домашний матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против команды Словакии. Встреча пройдет на "Ак Барс - Арене" в Казани и начнется в 21:45 мск.

Команды России и Словакии сыграют во второй раз в этом отборочном турнире. Прошлая игра состоялась 30 марта 2021 года в Трнаве, в матче третьего тура со счетом 2:1 победили словаки. Тогда главным тренером российской команды был Станислав Черчесов, он покинул свой пост 9 июля. Валерий Карпин руководит сборной России с 23 июля.

Карпин на пресс-конференции рассказал, что самой сильной стороной сборной Словакии является розыгрыш стандартов. "Сборная Словакии - хорошая и добротная команда европейского уровня, - сказал Карпин. - Мы никого не сильнее и не слабее. Сильные стороны - это стандарты, словаки много создают и забивают. К этому нужно отнестись очень внимательно".

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович считает, что отсутствие в составе российской команды Артема Дзюбы и Александра Головина не имеет отношения к ее силе. "У сборной России не только они играют, у россиян достаточно широкий состав, есть кем заменить, - сказал Таркович журналистам. - Против нас играет то, что у россиян лучше положение в таблице. Поэтому на нас давит результат, необходимо выигрывать, отсутствие игроков не означает какого-то результата. Хорваты приехали к нам играть без [Луки] Модрича, но уехали с тремя очками".

За сборную Словакии из-за травм не сыграют Станислав Лоботка, Роберт Мак и Владимир Вайсс. Как сообщил Карпин на пресс-конференции, под вопросом участие российского полузащитника Дениса Макарова. "Почувствовал в среду на тренировке забитость икроножной мышцы, сделали обследование, после тренировки будем решать и смотреть, останется ли на игру против словенцев", - сказал Карпин.

Также Карпин рассказал, что полузащитник Арсен Захарян стал чувствовать себя лучше, ранее у него был ушиб. В среду из-за травмы расположение сборной России покинул полузащитник "Химок" Денис Глушаков, вместо него был вызван игрок "Ростова" Данил Глебов. Из-за повреждения сбор национальной команды пропустил защитник "Рубина" Илья Самошников. "То есть вы считаете, что человек, который не был ни секунды [на сборе], может играть завтра? С учетом кадровых проблем лучше я сыграю, я хотя бы был на сборе", - отметил Карпин.

Кузяев готов к роли капитана

После назначения Карпина на пост главного тренера сборной России капитан команды определяется перед началом матча. Такое решение было принято игроками, за это время капитанскую повязку носили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Федор Смолов. В четверг на предматчевую пресс-конференцию с Карпиным пришел полузащитник "Зенита" Далер Кузяев.