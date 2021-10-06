"За сборную должны хотеть играть". Карпин рассказал о подготовке к октябрьским матчам

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу провела открытую для журналистов тренировку в рамках подготовки к матчам отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. После занятий главный тренер национальной команды Валерий Карпин пообщался с представителями СМИ.
Во вторник российские футболисты в полном составе провели тренировку на базе в Новогорске, в ней приняли участие 28 игроков, среди которых были футболисты молодежной сборной Даниил Корнюшин и Кирилл Кравцов. "Надеюсь, что не продолжится эта история, это было для того, чтобы дать паузу [Далеру] Кузяеву и [Георгию] Джикии, которые провели много минут в последних матчах", - объяснил Карпин. Для журналистов была доступна половина часовой тренировки, из-за повреждений раньше остальных занятия завершили полузащитники Денис Глушаков и Арсен Захарян. Ранее стало известно, что за российскую команду в октябре из-за травмы не сыграет полузащитник "Монако" Александр Головин, также из-за повреждения первый сбор пропускает защитник казанского "Рубина" Илья Самошников.
Участие в матчах игрока "Химок" Глушакова, который получил повреждение задней поверхности бедра в игре десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Арсенала" (0:0), остается под вопросом. "Еще не могу сказать, что рассчитываем на него, - отметил Карпин. - Сегодня он на поле был, разминку сделал, завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку. Почему Захарян раньше завершил тренировку? У него ушиб, завтра посмотрим тоже".
Глушаков последний раз выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3). "Сборная есть сборная, герб есть на груди, все то же самое осталось, просто люди меняются. Не один матч за национальную команду сыграл, волнения нет, каждый футболист мечтает играть за сборную. Неоднократно говорил, что хочу вернуться, как сыграю, буду удовлетворен. Что касается травмы, то на МРТ и УЗИ все чисто, мышцы целы. Загадывать по участию дальше не могу", - сказал Глушаков журналистам.
Карпин также оценил состояние других игроков национальной команды. "Понятно, что не в самом лучшем [состоянии] футболисты "Локомотива" (с главным тренером команды Марко Николичем во вторник расторгли контракт - прим. ТАСС), но то же самое можно было сказать в прошлый раз про футболистов "Спартака". Голову совсем отключить невозможно, нужно забыть на время про клубы, сконцентрироваться на сборной. [Тренерский штаб] на всех футболистов опирается, игроки "Зенита" после домашнего поражения тоже не в самом хорошем психологическом состоянии приехали. Сергей Терехов оставил приятное впечатление по тренировкам, Алексей Миранчук физически готов великолепно, отдохнувший, в этом отношении все хорошо, он готов играть", - отметил Карпин.
Реакция на отказ Дзюбы
20 сентября стал известен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи, нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые вошел в список с момента назначения Карпина на пост главного тренера. Позднее форвард отказался играть за национальную команду, сославшись на то, что не набрал оптимальную форму. На счету 33-летнего игрока четыре гола и четыре результативные передачи в десяти матчах текущего сезона РПЛ.
Во вторник Карпин заявил журналистам, что не будет никого заставлять играть за сборную. "Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учетом того, что если игрок не готов, то он не приезжает, - сказал Карпин. - Если он не может играть, то нет, за сборную России должны футболисты хотеть играть. С Российским футбольным союзом не обсуждали тему Дзюбы, как и с главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком. Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим".
Глушаков в разговоре с журналистами воздержался от комментария на эту тему. "Откажусь ли я приезжать в сборную, как Дзюба? Не дождетесь. Комментировать заявление Дзюбы не буду", - отметил он.
Также на вопрос об отказе Дзюбы ответил нападающий Федор Смолов. "Никак не отношусь к его заявлению, - сказал Смолов. - Я не Артем Дзюба, я здесь. Хочется, чтобы сборная была в сильнейшем составе. Не мне решать, его решение".
Смолов также отметил, что футболисты сборной России не испытывают давления из-за того, что могут не попасть на чемпионат мира. "Хорошего уровня команды, точно будет непросто, тем более словакам уступили в первом матче, - сказал Смолов. - У нас у каждого свои задачи, постараемся их выполнить. Не давит то, что можем потерять шансы [на выход на чемпионат мира]. Нужно концентрироваться на словаках в первую очередь".
Сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).
Карпин против проведения чемпионата мира раз в два года
Главный тренер сборной России также выступил против намерения Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года. "Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года, получается, международные турниры будут проходить каждый год, - заявил Карпин. - Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм. Представьте: послековидный год, игры стали чаще, представьте, что это будет каждый год, я скорее против".
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Функционер отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. Позднее Инфантино отметил, что ФИФА открыта к диалогу по этому вопросу.