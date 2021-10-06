"За сборную должны хотеть играть". Карпин рассказал о подготовке к октябрьским матчам

Во вторник российские футболисты в полном составе провели тренировку на базе в Новогорске, в ней приняли участие 28 игроков, среди которых были футболисты молодежной сборной Даниил Корнюшин и Кирилл Кравцов. "Надеюсь, что не продолжится эта история, это было для того, чтобы дать паузу [Далеру] Кузяеву и [Георгию] Джикии, которые провели много минут в последних матчах", - объяснил Карпин. Для журналистов была доступна половина часовой тренировки, из-за повреждений раньше остальных занятия завершили полузащитники Денис Глушаков и Арсен Захарян. Ранее стало известно, что за российскую команду в октябре из-за травмы не сыграет полузащитник "Монако" Александр Головин, также из-за повреждения первый сбор пропускает защитник казанского "Рубина" Илья Самошников.

Участие в матчах игрока "Химок" Глушакова, который получил повреждение задней поверхности бедра в игре десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Арсенала" (0:0), остается под вопросом. "Еще не могу сказать, что рассчитываем на него, - отметил Карпин. - Сегодня он на поле был, разминку сделал, завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку. Почему Захарян раньше завершил тренировку? У него ушиб, завтра посмотрим тоже".

Глушаков последний раз выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3). "Сборная есть сборная, герб есть на груди, все то же самое осталось, просто люди меняются. Не один матч за национальную команду сыграл, волнения нет, каждый футболист мечтает играть за сборную. Неоднократно говорил, что хочу вернуться, как сыграю, буду удовлетворен. Что касается травмы, то на МРТ и УЗИ все чисто, мышцы целы. Загадывать по участию дальше не могу", - сказал Глушаков журналистам.

Карпин также оценил состояние других игроков национальной команды. "Понятно, что не в самом лучшем [состоянии] футболисты "Локомотива" (с главным тренером команды Марко Николичем во вторник расторгли контракт - прим. ТАСС), но то же самое можно было сказать в прошлый раз про футболистов "Спартака". Голову совсем отключить невозможно, нужно забыть на время про клубы, сконцентрироваться на сборной. [Тренерский штаб] на всех футболистов опирается, игроки "Зенита" после домашнего поражения тоже не в самом хорошем психологическом состоянии приехали. Сергей Терехов оставил приятное впечатление по тренировкам, Алексей Миранчук физически готов великолепно, отдохнувший, в этом отношении все хорошо, он готов играть", - отметил Карпин.

Реакция на отказ Дзюбы

20 сентября стал известен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи, нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые вошел в список с момента назначения Карпина на пост главного тренера. Позднее форвард отказался играть за национальную команду, сославшись на то, что не набрал оптимальную форму. На счету 33-летнего игрока четыре гола и четыре результативные передачи в десяти матчах текущего сезона РПЛ.