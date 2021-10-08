Йоси, Хишир и Майер вошли в состав сборной Швейцарии по хоккею на Олимпиаду

ТАСС, 8 октября. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" Роман Йоси, нападающий "Нью-Джерси" Нико Хишир и форвард "Сан-Хосе" Тимо Майер вошли в заявку сборной Швейцарии по хоккею на Олимпийские игры 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швейцарии.

До 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

Йоси 31 год, он был выбран на драфте НХЛ 2008 года "Нэшвиллом" под общим вторым номером и выступает за команду с 2010 года, карьеру он начинал в швейцарском "Берне". В прошлом сезоне он набрал за клуб 33 (8 голов + 25 передач) очка в 48 матчах регулярного чемпионата, в составе национальной сборной он стал двукратным серебряным призером чемпионатов мира (2013, 2018) и самым ценным игроком первенства 2013 года. Хиширу 22 года, он был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2017 года под общим первым номером и провел в прошедшем сезоне НХЛ 21 матч, набрав 11 (6+5) очков. Майеру 25 лет, "Сан-Хосе" выбрал игрока на драфте 2015 года под общим девятым номером, в сезоне-2020/21 он записал на свой счет 31 (12+19) очко в 54 матчах, в сборной он стал серебряным призером чемпионата мира 2019 года.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная Швейцарии выступит в группе В вместе с командами России, Дании и Чехии. Турнир команда начнет 9 февраля матчем против россиян, 11 февраля швейцарцы сыграют с чехами, 12 февраля - с датчанами.

Также в пятницу трех игроков, которые должны выступить на Играх в Пекине, объявила сборная Латвии. Ими стали нападающие Рудольф Балцерс ("Сан Хосе") и Земгус Гиргенсонс ("Баффало"), а также защитник Кристиан Рубинс ("Торонто"). Команда Латвии на Олимпиаде сыграет со сборными Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).