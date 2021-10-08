Хоккеист "Эдмонтона" Леон Драйзайтль вошел в состав сборной Германии на Олимпиаду в Пекине

ТАСС, 8 октября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Леон Драйзайтль вошел в состав сборной Германии на предстоящие Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Хоккейного союза Германии.

Также в состав вошли вратарь "Сиэтла" Филипп Грубауэр и защитник шведского "Рёгле" Мориц Зайдер.

До 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

Драйзайтлю 25 лет, он выступает за "Эдмонтон" с 2014 года. За свою карьеру в НХЛ форвард провел 478 матчей, в которых забросил 199 шайб и отдал 307 результативных передач. Грубауэру 29 лет, он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе "Вашингтона". Зайдеру 20 лет, на драфте НХЛ 2019 года его под общим шестым номером выбрал "Детройт", в составе которого он пока не провел ни одного матча, за "Рёгле" защитник выступает на правах аренды.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Германии является действующим серебряным призером Олимпиады, на Играх 2018 года команда в финальном матче уступила российским хоккеистам. В Пекине команда Германии на групповой стадии сыграет в группе А со сборными Канады (10 февраля), Китая (12 февраля) и США (13 февраля).