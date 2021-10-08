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Олимпиада-2022 в Пекине

Вратарь "Ванкувера" Галак вошел в заявку сборной Словакии по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Также на Играх выступят защитники Андрей Секера и Эрик Чернак

ТАСС, 8 октября. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" Ярослав Галак попал в заявку сборной Словакии на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Словакии.

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В состав словацкой команды также вошли защитник "Далласа" Андрей Секера и защитник "Тампы" Эрик Чернак.

До 8 октября включительно национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная Словакии выступит в группе C вместе с командами Финляндии, Швеции и Латвии. Турнир команда начнет 10 февраля матчем против финнов, 11 февраля словаки сыграют со шведами, 13 февраля - с латвийцами.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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