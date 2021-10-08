Макрогузова и Холомина вышли в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 8 октября. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина обыграли представительниц Швейцарии Таню Хюберли и Нину Бечарт в матче заключительного, четвертого тура группового этапа и вышли в полуфинал Мирового тура по пляжному волейболу. Финальная стадия турнира проходит в итальянском Кальяри.

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Встреча завершилась со счетом 21:17, 27:25 в пользу россиянок. Макрогузова и Холомина выиграли все четыре матча в группе А, напрямую оформив себе выход в полуфинал. Ранее российские волейболистки обыграли американок Эйприл Росс и Александру Клайнмэн (22:24, 21:19, 15:10), немок Юлию Зуде и Карлу Боргер (23:21, 21:14) и итальянок Валентину Готтарди и Марту Менегатти (21:19, 21:15). Полуфинал с участием российской пары состоится 9 октября.

Макрогузова и Холомина являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными серебряными призерами молодежного чемпионата мира (2016, 2017).

Финал Мирового тура проводится с 2015 года как отдельный турнир, в нем участвуют 10 лучших пар по ходу сезона. Победителями прошлого розыгрыша стали немки Маргарета Козух и Лаура Людвиг. Соревнования завершатся 10 октября.