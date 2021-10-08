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Футбол в России
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Ашот Хачатурянц зарегистрирован кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги

Заявки от претендентов на пост принимаются до 8 октября включительно
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ), председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц является пока единственным выдвинутым кандидатом на пост президента РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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5 октября эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года. Выборы главы лиги пройдут 22 ноября.

Заявки от претендентов на пост президента премьер-лиги принимаются до 8 октября включительно.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС. Хачатурянц награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Теги
Российский футболХачатурянц, Ашот Рафаилович
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