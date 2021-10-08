Россиянин Кутузов стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе

ТАСС, 8 октября. Российский борец греко-римского стиля Сергей Кутузов стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 72 кг. Соревнования проходят в Осло.

В финальной схватке россиянин проиграл армянину Малхасу Амояну со счетом 1:3.

Кутузову 22 года, в 2021 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет. Серебро чемпионата мира стало для него первой наградой на крупных взрослых соревнованиях.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, завоевав три золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Первой идет сборная США (5-5-4), второй - команда Японии (5-3-3). Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.