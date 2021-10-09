Центр фехтования в Уфе будет построен к 2024 году

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Строительство центра фехтования в Ленинском районе Уфы завершится к 450-летию города, в 2024 году. По предварительному проекту в нем будут два универсальных и два специализированных зала, сообщила пресс-служба главы Башкирии в субботу.

"Строительство центра фехтования в Уфе планируют завершить в 2024 году. Его концепцию глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обсудили с представителями республиканской федерации фехтования. Напомним, что решение построить центр фехтования принял глава региона Радий Хабиров в августе 2021 года по итогам встречи с победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио рапиристами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным", - сказано в сообщении.

Объект расположится рядом с республиканским центром спортивной подготовки. В новом сооружении кроме тренировочного процесса будут проходить соревнования разного уровня. "Согласно предварительному проекту он будет включать два универсальных и два специализированных зала, раздевалки, восстановительный центр. Здесь предусмотрят современные системы безопасности, включающие систему оповещения и управления эвакуацией. На прилегающей территории установят многофункциональную спортивную коробку, предусмотрят и беговые дорожки. Кроме того, в центре откроют музей, посвященный истории развития фехтования в Башкортостане", - добавили в пресс-службе.

Как отметил глава республики Радий Хабиров, центр фехтования станет подарком жителям республики и спортсменам к 450-летию Уфы.