{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Жамнов: тренерский штаб сборной России по хоккею продолжит сотрудничать с Малаховым

Скаут вошел в селекционную службу национальной команды в 2019 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов планирует сотрудничать со скаутом национальной команды в Северной Америке Владимиром Малаховым. Комментарий Жамнова приводит газета "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Жамнов раскритиковал формат объявления тройки хоккеистов сборной перед Олимпиадой
Жамнов раскритиковал формат объявления тройки хоккеистов сборной перед Олимпиадой

В сентябре экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной России.

"Планирую ли подключить к скаутской работе Малахова? Да, он работает в скаутском штабе по Северной Америке. У него большой опыт, он следит за всеми игроками. К нему не раз обращались перед чемпионатами мира, планируем с ним сотрудничать в дальнейшем", - сказал Жамнов.

Малахов вошел в селекционную службу сборной России в 2019 году. Он является победителем Олимпийских игр 1992 года, также в его активе бронза Игр-2002. На чемпионатах мира становился обладателем золотой (1990) и серебряной (1991) медалей. Является обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси".

В Северной Осетии наградили победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр
Глава региона Сергей Меняйло также вручил награды наставникам спортсменов
Читать полностью