Жамнов: тренерский штаб сборной России по хоккею продолжит сотрудничать с Малаховым

В сентябре экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить Жамнова главным тренером сборной России.

"Планирую ли подключить к скаутской работе Малахова? Да, он работает в скаутском штабе по Северной Америке. У него большой опыт, он следит за всеми игроками. К нему не раз обращались перед чемпионатами мира, планируем с ним сотрудничать в дальнейшем", - сказал Жамнов.

Малахов вошел в селекционную службу сборной России в 2019 году. Он является победителем Олимпийских игр 1992 года, также в его активе бронза Игр-2002. На чемпионатах мира становился обладателем золотой (1990) и серебряной (1991) медалей. Является обладателем Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси".