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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Финляндии

Второе место занимает Алена Косторная
Елизавета Туктамышева Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 9 октября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на международном турнире Finlandia Trophy. Соревнования проходят в финском Эспоо.

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Туктамышева набрала 81,53 балла. Второе место заняла россиянка Алена Косторная (78,61). На третьей позиции расположилась еще одна представительница России Камила Валиева (74,93).

Произвольную программу спортсменки представят в заключительный день турнира, 10 октября.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире.

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