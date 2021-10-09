Фигуристка Туктамышева лидирует после короткой программы на турнире в Финляндии

Туктамышева набрала 81,53 балла. Второе место заняла россиянка Алена Косторная (78,61). На третьей позиции расположилась еще одна представительница России Камила Валиева (74,93).

Произвольную программу спортсменки представят в заключительный день турнира, 10 октября.

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала серии Гран-при в одиночном катании. На ее счету также золото чемпионата мира в командном турнире.