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Летние олимпийские виды спорта

Яна Тыщенко завоевала третью медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке

Россиянка в субботу заняла третье место в кейрине
Яна Тыщенко EPA-EFE/ANTHONY ANEX
Описание
Яна Тыщенко
© EPA-EFE/ANTHONY ANEX

ТАСС, 9 октября. Россиянка Яна Тыщенко завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке в кейрине. Соревнования проходят в Швейцарии.

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Первое место заняла немка Лея Софи Фридрих, второй стала украинка Алена Старикова.

В активе 21-летней Тыщенко победа на чемпионате мира среди юниоров (спортсмены не старше 23 лет). На текущем чемпионате Европы Тыщенко завоевала бронзовую медаль в гонке на время на дистанции 500 метров, также в паре с Дарьей Шмелевой стала третьей в командном спринте.

В медальном зачете чемпионата Европы сборная России переместилась на третье место. В активе российской команды три золотые, одна серебряная и пять бронзовых наград. Первое место занимает сборная Нидерландов (5-3-1), вторыми идут немцы (3-3-1).

Чемпионат Европы завершится 9 октября.

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