Вратарь Дюпин покинул расположение сборной России по футболу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин не примет участия в матче сборной России против команды Словении в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 11 октября в Мариборе, начало - 21:45 мск.

"Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четвертого вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дюпин уже попрощался с партнерами по сборной и покинул отель в Казани. В пятницу российская команда в Казани победила сборную Словакии со счетом 1:0.

В заявке российской команды на последний октябрьский матч значатся три голкипера: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Байер", Германия) и Матвей Сафонов ("Краснодар"). В игре со словаками ворота российской команды защищал Сафонов.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).