Хованцев оценил конфликт Каминского и Елисеева на сборе биатлонной команды

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Призеру чемпионатов мира по биатлону Матвею Елисееву не стоило вступать в конфликт с тренером сборной России Юрием Каминским при всей команде, спорные вопросы необходимо было решить в личной беседе. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

Конфликтная ситуация произошла в августе во время тренировочного сбора на Семинском перевале. Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева и временно отстранил его от занятий. Спортсмен не согласился с таким решением, что привело к словесной перепалке в автобусе команды перед отъездом на тренировку.

"У нас не было таких острых ситуаций, как с Каминским, - сказал Хованцев. - О случившемся знаю только из интернета, прочел, что конфликт у них произошел в автобусе. Думаю, было не совсем правильно доводить до такого при всей команде. Нужно было обсудить это лично, а не спорить в автобусе".

Руководство Союза биатлонистов России в начале сентября перевело Елисеева в группу Сергея Башкирова. "Находить общий язык с ним не так просто. Можно было дать ему право готовиться индивидуально, но с условием участия в отборочных стартах. Если он действительно хочет тренироваться по своему плану, если его не устраивает план национальной команды, то, предположим, 18 ноября он мог бы выступить на контрольном старте мужской сборной. Если бы показал хороший результат, то спокойно поехал бы [на Кубок мира]", - отметил Хованцев.

Хованцев возглавлял сборную с 2018 по 2020 год. Он сообщил, что при нем Елисеев дисциплину не нарушал. "Когда я работал, то удавалось направлять его работу: разговаривал и с ним, и с его отцом, который является тренером. У человека такой характер, у него должно быть не так, как у всех", - сказал специалист.

"При этом я понимаю, что в какой-то степени это правильно - работа должна предполагать индивидуализацию тренировочного процесса. К примеру, без определенного объема специальной силовой работы сложно ожидать хорошего результата. Но если у спортсмена возникает перегрузка от ее выполнения, ее надо снижать. Бывает и наоборот, что по результатам тестов спортсмену нужно улучшать показатели, и нагрузка увеличивается", - подчеркнул Хованцев.