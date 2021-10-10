Бышовец пожелал тренеру Гисдолю достичь успехов с "Локомотивом"

В воскресенье "Локомотив" объявил о договоренности с немецким тренером Маркусом Гисдолем. Он сменит на посту главного тренера серба Марко Николича, который покинул "Локомотив" 5 октября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Лоськов.

"Фамилия для меня новая, ничего не могу сказать, клубы, с которыми он работал, достижениями и чем-то особым не отличались, - сказал Бышовец. - Мы возвращаемся в петровское время, в немецкую слободу. Доменико Тедеско (был главным тренером "Спартака" с октября 2019 года по май 2021 года - прим. ТАСС), Сандро Шварц (нынешний главный тренер "Динамо") и теперь еще один немецкий тренер".

"Нужно ли было оставить Лоськова? Нет, это эксперимент, а здесь все-таки есть школа, традиции немецкого футбола. У меня больше пожеланий, чем ожиданий. Пожелал бы достичь ему успехов с "Локомотивом". Традиции немецкого футбола и сама школа есть, но мы видим Шварца, где выстраивается команда в целом с хорошими перспективами. Что касается Тедеско, то второе место в чемпионате России можно считать успехом для "Спартака", - добавил Бышовец.

"Локомотив" с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре железнодорожники 16 октября сыграют в гостях с казанским "Рубином".