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Футбол в России

Маркус Гисдоль займет пост главного тренера футбольного клуба "Локомотив"

На этой должность немецкий специалист сменит серба Марко Николича, который покинул клуб 5 октября
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль EPA-EFE/LARS BARON
Описание
Главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль
© EPA-EFE/LARS BARON

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" достиг договоренности с немецким тренером Маркусом Гисдолем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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52-летний специалист займет пост главного тренера команды в ближайшее время. На этом посту он сменит серба Марко Николича, который покинул "Локомотив" 5 октября.

Последним местом работы Гисдоля был германский "Кельн", который он возглавлял с ноября 2019 по июнь 2021 года. Также он тренировал такие клубы, как "Хоффенхайм" и "Гамбург", в качестве ассистента главного тренера работал в "Шальке".

В текущем сезоне "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, команда набрала 17 очков в 10 матчах. В Лиге Европы железнодорожники занимают последнее место в группе E, набрав одно очко в двух играх.

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