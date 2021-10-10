Карпин заявил, что российские футболисты должны выходить на чемпионат мира с первого места

МАРИБОР /Словения/, 10 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна выходить на чемпионат мира в Катаре с первого места, перед командой стоит только такая задача. Об этом в воскресенье журналистам заявил ее главный тренер Валерий Карпин.

Сборная России в понедельник на стадионе "Людски врт" в Мариборе сыграет с командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Российским футболистам хватит ничейного результата, чтобы гарантировать себе второе место, которое дает право сыграть во втором раунде квалификации. Победитель группы попадет на чемпионат мира напрямую.

"Задачи-минимум перед нами не стоит, у нас только одна задача. Если у нас до последнего тура будет возможность быть на первом месте, то мы должны эту задачу выполнить. Никакого волнения из-за этого быть не должно", - сказал Карпин.

Тренер также отметил, что фаворита в предстоящем матче нет. "Фаворита нет, 50 на 50, - сказал он. - Словакия в прошлом матче показала силу, Словения как минимум не слабее".

Сборная России за три тура до окончания турнира занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).