Карпин взял на себя ответственность за плохую игру российских футболистов со словаками

МАРИБОР /Словения/, 10 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что невыразительная игра в матче со словацкой командой является его виной. Об этом Карпин рассказал на пресс-конференции.

8 октября сборная России на своем поле обыграла команду Словакии со счетом 1:0 в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, словенцы в этот день оказались сильнее мальтийцев (4:0). В понедельник россияне на выезде сыграют со словенцами в матче восьмого тура, встреча пройдет на стадионе "Людски врт" в Мариборе и начнется в 21:45 мск.

"Все, что не получилось в игре со Словакией, - полностью моя вина, - сказал Карпин. - Я не так донес, не так объяснил, к ребятам нет абсолютно никаких претензий. Это не для того, чтобы снимать ответственность. Игра со Словакией - полностью моя вина".

Сборная России за три тура до конца турнира занимает второе место в отборочной группе H, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).