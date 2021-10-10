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ЧМ-2022 по футболу

Карпин взял на себя ответственность за плохую игру российских футболистов со словаками

Тренер считает, что неправильно все объяснил своим подопечным перед игрой
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (в центре) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (в центре)
© Егор Алеев/ТАСС

МАРИБОР /Словения/, 10 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что невыразительная игра в матче со словацкой командой является его виной. Об этом Карпин рассказал на пресс-конференции.

8 октября сборная России на своем поле обыграла команду Словакии со счетом 1:0 в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, словенцы в этот день оказались сильнее мальтийцев (4:0). В понедельник россияне на выезде сыграют со словенцами в матче восьмого тура, встреча пройдет на стадионе "Людски врт" в Мариборе и начнется в 21:45 мск.

"Все, что не получилось в игре со Словакией, - полностью моя вина, - сказал Карпин. - Я не так донес, не так объяснил, к ребятам нет абсолютно никаких претензий. Это не для того, чтобы снимать ответственность. Игра со Словакией - полностью моя вина".

Сборная России за три тура до конца турнира занимает второе место в отборочной группе H, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).

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