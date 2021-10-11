Без главного корта. Как пройдет теннисный Кубок Кремля

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" стартует в Москве 16 октября. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и другие организаторы соревнований в понедельник на пресс-конференции в ТАСС рассказали об особенностях проведения турнира.

Кубок Кремля пройдет в 31-й раз, в прошлом году соревнования не состоялись из-за пандемии. Турнир примут две площадки - Дворец спорта "Лужники" и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. "Это две равноценные базы, расписание мужского и женского турниров делают ATP [Ассоциация теннисистов-профессионалов] и WTA [Женская теннисная ассоциация], на обеих базах будут играть ведущие теннисисты, главного корта не будет, - сказал Тарпищев. - До финала будет одинаковая сетка".

Кубок Кремля пройдет с ограничениями по заполняемости трибун. "Главное - это работа по организации посещения турнира, - сказал Тарпищев. - На сегодняшний день согласно требованию Роспотребнадзора разрешено заполнять трибуны до 30%. Конечно, болельщики соскучились, есть много желающих принять участие в соревнованиях".

"Сейчас все направлено в сторону ужесточения мер. Все страны относятся к этому по-разному и принимают различные решения. Любой наш промах в этом плане будет означать закрытие турнира", - подчеркнул Тарпищев.

Генеральный директор Кубка Кремля Яков Шатхин рассказал о реализации билетов на турнир. "Сейчас есть 1,2 тыс. билетов во Дворце гимнастики Винер-Усмановой, но эта арена может коммуницироваться с другой площадкой, - сказал он. - Поэтому решили, что отдельные билеты можно продавать во Дворце спорта "Лужники". Мы рады, что есть зрители, но есть закон, который мы не имеем права нарушать, мы не для того таким трудом сохранили турнир. Сегодня будет открыта продажа билетов в "Лужниках". Шатхин также отметил, что с билетом, купленным во Дворец спорта гимнастики Винер-Усмановой, можно будет пройти на игры в "Лужники", а наоборот - нет.

Оптимальный формат турнира

Квалификация Кубка Кремля состоится 16-17 октября, матчи основной сетки - 18-24 октября. "Изначально мы планировали сделать турнир двухнедельным, поскольку соревнований в Индиан-Уэллсе (завершатся 17 октября - прим. ТАСС) не было в календаре, они были введены не так давно, - сказал Тарпищев. - Поэтому нам пришлось менять формат, естественно, пропускать турнир в США [игрокам] было нецелесообразно. Ситуация меняется ежемесячно, и тот формат, который сейчас есть, самый оптимальный".