Тарпищев назвал нынешний формат проведения теннисного "ВТБ Кубка Кремля" оптимальным

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Действующий формат проведения теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" является самым оптимальным. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, председатель совета директоров турнира Шамиль Тарпищев.

Турнир пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Изначально мы планировали сделать турнир двухнедельным, поскольку соревнований в Индиан-Уэллсе (турнир проходит с 10 по 17 октября - прим. ТАСС) не было в календаре, они были введены не так давно, - сказал Тарпищев. - Поэтому нам пришлось менять формат, естественно, пропускать турнир в США [игрокам] было нецелесообразно. Ситуация меняется ежемесячно, и тот формат, который сейчас есть, самый оптимальный".

По словам Тарпищева, обе арены будут равнозначными. "На обеих будут играть ведущие теннисисты, билеты на матчи будут распределяться равномерно, - сказал он. - Расписание делаем не мы, а главная судейская комиссия, Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) в соответствии с регламентом".