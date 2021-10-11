Комиссия РФС и РПЛ признала удовлетворительным состояние поля на "Ак Барс - Арене"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей признала поле стадиона "Ак Барс - Арена" в Казани соответствующим регламенту Тинькофф - Российской премьер-лиги и пригодным для проведения футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

21 августа РПЛ объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. На следующий день пресс-служба стадиона сообщила о переносе всех мероприятий, включая матчи казанского "Рубина", с "Ак Барс - Арены" на стадион "Центральный" для подготовки поля. На "Центральном" "Рубин" провел матчи против екатеринбургского "Урала" (4:0), санкт-петербургского "Зенита" (1:3) и "Нижнего Новгорода" (0:1). 8 октября на "Ак Барс - Арене" сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словакии (1:0).

"11 октября комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей посетила стадион "Ак Барс - Арена" в Казани. На "Ак Барс - Арене" провели полную реновацию газона, на новом покрытии 8 октября состоялся матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словакии. Комиссия РФС и РПЛ отметила, что после игры сборных работники стадиона провели ремонт поврежденных участков газона. Инспекция признала поле соответствующим регламенту РПЛ и пригодным для проведения футбольных матчей", - говорится в заявлении пресс-службы.

Следующую домашнюю игру "Рубин" проведет 16 октября. Казанский клуб встретится с московским "Локомотивом" в рамках 11-го тура РПЛ. После 10 туров "Рубин" идет девятым в турнирной таблице чемпионата России, команда набрала 14 очков. "Локомотив" - четвертый с 17 очками.