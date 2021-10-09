Везение и Сафонов. Российские футболисты с трудом обыграли словаков в Казани

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в пятницу выиграла у команды Словакии со счетом 1:0 в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча в Казани могла завершиться совершенно по-другому, но на стороне подопечных Валерия Карпина были везение и голкипер Матвей Сафонов.

На эту тему Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

К матчу было приковано много внимания, ведь в последний раз сборная России играла в Казани на "Ак Барс - Арене" 24 июня 2017 года в рамках Кубка Конфедераций, тогда россияне проиграли мексиканцам со счетом 1:2. Кроме этого, на арене прошло шесть матчей чемпионата мира - 2018. 3 октября в Казани стартовал автопробег "Наши парни", который организовал Российский футбольный союз (РФС), за пять дней бывшие футболисты Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов объехали шесть городов Татарстана. Отдельная развлекательная программа была представлена перед самой игрой. Матч могли посетить до 13,5 тыс. зрителей, они имели возможность принять участие в разных играх с бывшими футболистами. Также были запланированы фото-сессии с Билялетдиновым, Пименовым, Сычевым, Хлестовым, Александром Филимоновым, Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым. Сам матч между сборными России и Словакии можно разделить на два этапа - до и после гола. В первые минуты игры россияне владели инициативой - на второй минуте полузащитник Александр Ерохин с острого угла пробил выше ворот, через пять минут удар нападающего Федора Смолова из пределов штрафной отбил голкипер словаков Марек Родак. После этого гости сделали несколько подходов к воротам Матвея Сафонова, но опасности в них не было.

' YouTube/Матч ТВ'

На 24-й минуте россияне открыли счет в матче - полузащитник Арсен Захарян сделал сильный прострел в штрафную, но мяч в свои ворота переправил защитник Милан Шкриньяр. После этого игра сборной России успокоилась, а словаки начали больше усилий вкладывать в атаку. На 40-й минуте полузащитник Лукаш Гараслин опасно пробил издали в правый от себя верхний угол, но его удар отразил Сафонов. Второй тайм прошел под полным контролем словаков, но самый опасный момент гости создали только на 76-й минуте. После заброса с левого фланга Георгий Джикия не попал по мячу, он отлетел к нападающему Ивану Шранцу. Форвард вышел один на один с Сафоновым, но не смог переиграть российского голкипера. "Сборная Словакии не заслужила поражения" После матча Карпин заявил, что у команды не получалась игра с мячом. "Все они не делали так, как надо, даже по сравнению с соперником, он делал то, что было нужно, - сказал Карпин на пресс-конференции. - Не получилась игра с мячом, игра все время без мяча очень тяжелая, сил на атаку не хватает, опять теряешь, опять отбираешь, опять нападаешь. Самоотдачей доволен, но не работой в атаке".

На эту тему Карпин: у сборной России не получалась игра с мячом в матче со словаками

Бывший главный тренер словацкой сборной Владимир Вайсс считает, что команда не заслужила поражения в матче с россиянами. "У нас было больше шансов, большое преимущество, но получили автогол, - сказал Вайсс ТАСС. - Великолепно сыграл вратарь, удача была на стороне России. Когда Шкриньяр делал подкат, то, видимо, думал, что за спиной есть игрок, он сам великолепный футболист, пытался выручить вратаря, но мяч срикошетил в собственные ворота. Молодой вратарь с огромным будущим выручил вашу команду". Карпин назвал Сафонова лучшим футболистом встречи, но отметил, что это является признаком плохой игры команды. "Отыграли "на ноль", Сафонов спас в нескольких моментах. Он был лучшим игроком матча, это значит, что команда играла плохо", - добавил Карпин. Защитник россиян Федор Кудряшов отметил, что команда не смогла показать ту игру, которую хотел тренерский штаб. "Не получилось показать такой футбол, но мы заработали три очка, - сказал Кудряшов журналистам. - Я думаю, что соперник не дал сыграть, как мы планировали. Какие еще причины - подскажет тренерский штаб, чтобы мы это исправили и с похожими соперниками не допускали тех ошибок, которые допускали сегодня". К игре есть вопросы, но Карпин прогрессирует Президент РФС Александр Дюков заявил журналистам, что Карпин оперативно реагировал на игровые моменты в матче со словаками, а в его работе чувствуется прогресс. "Игра была непростой, по качеству игры есть вопросы, - сказал Дюков журналистам. - Вы знаете, что есть кадровые проблемы, важно было победить, что мы и сделали. Вижу прогресс у Карпина. Сегодня мы видели, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит коррективы, это не может не радовать".

Также работу Карпина отметил исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц. "Впечатление прекрасное - есть результат в виде трех очков, - сказал Хачатурянц журналистам. - Я думаю, что есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть, имею в виду травмы, не пошла игра. Мне кажется, что очень здорово провел все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра, считаю, что это сильная работа тренера". Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что футболистам необходимо значительно улучшать качество игры в следующих матчах отборочного турнира. "Важная победа, но если говорить про качество игры, то, безусловно, его надо значительно улучшать, - сказал Газзаев ТАСС. - Вся наша игра была построена практически на контратаках: мы два тайма оборонялись, но хотел бы подчеркнуть, что важен был результат. Словаки владели мячом в процентном соотношении примерно 70 на 30. Я бы отметил в качестве лучшего игрока нашего вратаря Сафонова - он безупречно сыграл и выручил команду". В других играх группы H сборные Хорватии и Словении одержали крупные гостевые победы. Хорваты были сильнее команды Кипра (3:0), словенцы обыграли сборную Мальты (4:0). Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.