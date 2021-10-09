Карпин: у сборной России не получалась игра с мячом в матче со словаками

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Футболистам сборной России не удавалась игра с мячом в матче против команды Словакии. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира



Россияне победили команду Словакии в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира со счетом 1:0.

"Все они не делали так, как надо, даже по сравнению с соперником, - сказал Карпин. - Соперник делал то, что было нужно. Не получилась игра с мячом, игра все время без мяча очень тяжелая, сил на атаку не хватает, опять теряешь. Опять отбираешь, опять нападаешь", - сказал Карпин.

"Сегодня создали нормальное количество моментов. Связкой защитников [Игорь] Дивеев - [Георгий] Джикия доволен, доволен всеми, самоотдачей доволен, но не работой в атаке. С 46-й минуты начали играть чуть ниже, перестроились в 5-4-1", - добавил Карпин.

Сборная России занимает второе место в группе Н, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.