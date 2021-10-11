Агент дисквалифицированного футболиста Обухова уверен, что игрок найдет клуб

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Агент дисквалифицированного Международной федерацией футбола (ФИФА) нападающего Владимира Обухова Сергей Пушкин уверен, что его клиент найдет команду, игрок надеется на подписание контракта с клубом Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом Пушкин рассказал ТАСС.

19 июля ФИФА сообщила о дисквалификации Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации закончится 2 декабря. Последним клубом футболиста был "Ростов", за который он выступал с октября 2020 года.

"Мы открыты к предложениям от российских клубов, от зарубежных, - сказал Пушкин. - Я уверен, что мы трудоустроимся без особых проблем, потому что он имеет право тренироваться с любой спортивной командой России с 17 октября, а в начале декабря заканчивается дисквалификация".

"Конечно, Владимир тренируется. Он поддерживал форму индивидуально, условно говоря, ездил в другой город к родственникам, там играл с ребятами во дворе", - добавил собеседник агентства.

Пушкин также рассказал, что что сейчас начинается его работа по поиску клуба для Обухова. "Для него это [тренировки во дворе] не зазорно, главное - не потерять тонус, то есть он ответственен в плане подготовки, так что я за него не переживаю абсолютно. Есть ли сейчас предложения? Такие детали, как сроки дисквалификации, клубы не отслеживают, поэтому как раз сейчас начинается моя работа, касаемая поиска нового места работы [игрока]. Мы очень надеемся, что это будет премьер-лига. Мы без проблем готовы и на просмотр".

Обухову 29 лет, он является воспитанником московского "Спартака". Ранее футболист выступал за "Тамбов", "Сочи", саранскую "Мордовию", краснодарскую "Кубань" и московское "Торпедо".