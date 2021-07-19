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Футбол в России

ФИФА дисквалифицировала Князева, Обухова и Мещерякову за нарушение антидопинговых правил

Дисквалификации двоих спортсменов составят два года, еще одного - шесть месяцев
© EPA-EFE/STEFFEN SCHMIDT

ТАСС, 19 июля. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение о дисквалификации российских футболистов Ивана Князева, Дарьи Мещеряковой и Владимира Обухова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Решение о дисквалификации вынесено на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Допинг-пробы спортсменов были взяты в 2013 году. Князев и Обухов дисквалифицированы за использование метандиенона, в пробе Мещеряковой был обнаружен фуросемид.

Князев и Мещерякова дисквалифицированы на два года, которые отсчитываются от 19 июля 2021 года. Обухов признал нарушение и сотрудничал с ФИФА, благодаря чему срок его дисквалификации сокращен до полугода (до 2 декабря 2021 года).

Обухову 29 лет, в прошлом сезоне он представлял "Ростов", за который провел 11 матчей. 26-летняя Мещерякова является бывшим голкипером юниорской сборной России, последним клубом 28-летнего Князева была пермская "Звезда".

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