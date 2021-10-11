Тренер Батыргазиева прокомментировал выбор итальянца Лазе для поединка с россиянином

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Боксерский поединок с Суатом Лазе нужен был россиянину Альберту Батыргазиеву для постепенного вхождения в тренировочный процесс после победы на Олимпийских играх в Токио. Для этого подбирался не самый сильный соперник, при этом в штабе рассчитывали на длинный бой, сообщил ТАСС тренер боксера Эдуард Кравцов в понедельник после победы своего подопечного.

"Условно месяц после олимпиады Альберт отдыхал, занимался личными и общественными делами. У нас было четыре недели для подготовки к этому бою, я осознанно пошел на проведение этого боя, чтобы сорвать его с торжественных мероприятий, чтобы опять мы вошли в зал. В принципе, из олимпийской команды, которая представляла страну в Токио, Альберт первым начал боксировать", - сообщил Кравцов.

"Конкурентный бой нам сейчас не нужен был, мы сейчас продолжаем карьеру в профессиональном боксе, нужен был, скажем так, соперник для разогрева. На кону стоял пояс WBO European, который позволяет зайти в топ-15 WBO. В то же время соперника искали среди европейцев, чтобы его санкционировала WBO", - отметил тренер.

В понедельник Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Уфе, он выиграл у итальянца Суата Лазе техническим нокаутом во втором раунде. Лазе отказался от продолжения боя из-за травмы плеча.

Этот титул стал вторым для Батыргазиева в профессиональной карьере, в первом бою в 2020 году он завоевал пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в послужном списке 23-летнего спортсмена теперь 4 победы (4 нокаутом) и ни одного поражения.

Батыргазиев провел первый поединок после Олимпийских игр в Токио, на которых завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг. Также он является четырехкратным чемпионом России.