Победитель Олимпиады Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO

ТАСС, 11 октября. Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Уфе, он выиграл у итальянца Суата Лазе техническим нокаутом во втором раунде.

Лазе отказался от продолжения боя во втором раунде из-за травмы плеча.

Этот титул стал вторым для Батыргазиева в профессиональной карьере, в первом бою в 2020 году он завоевал пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в послужном списке 23-летнего спортсмена теперь 4 победы (4 нокаутом), ни одного поражения.

Батыргазиев провел первый поединок после Олимпийских игр в Токио, на которых завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг. Также он является четырехкратным чемпионом России.

41-летний Лазе потерпел 8-е поражение в карьере при 25 победах (7 нокаутом) и одной ничьей. В 2019 году он завоевал титул чемпиона Италии, с которым расстался в следующем поединке.

В другом поединке, рейтинговом 10-раундовом в весовой категории до 63,5 кг, россиянин Харитон Агрба выиграл у соотечественника Андрея Маика техническим нокаутом в пятом раунде. Он продлил серию побед на профессиональном ринге до 6 (3 - нокаутом) при отсутствии поражений. 25-летний Агрба является двукратным серебряным призером чемпионата России, а также серебряным призером Европейских игр в любительском боксе. 27-летний Маик потерпел первое поражение в карьере при 7 победах (1 - нокаутом).