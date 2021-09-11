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XXXII летние Олимпийские игры

Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев пригласил Путина на совместную тренировку

Спортсмен в Токио стал победителем турнира в весовой категории до 57 кг
Альберт Батыргазиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Альберт Батыргазиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев пригласил президента РФ Владимира Путина на совместную тренировку на одну из спортивных баз. Об этом Батыргазиев рассказал на встрече Путина с призерами Олимпиады в Екатерининском зале Кремля, которую транслировал телеканал "Матч ТВ".

В субботу Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио. На прошедшей в июле - августе Олимпиаде Батыргазиев завоевал золотую медаль в турнире по боксу в весовой категории до 57 кг.

"Хотел бы пригласить Вас на совместную тренировку на одну из наших олимпийских баз. Для нас это будет огромным стимулом для будущих побед", - сказал Батыргазиев.

Батыргазиеву 23 года, он является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.

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Путин, Владимир ВладимировичXXXII летние Олимпийские игрыБатыргазиев, Альберт Ханбулатович
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