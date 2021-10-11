Боксер Батыргазиев планирует провести следующий бой в декабре в Москве

УФА, 11 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев планирует провести титульный бой в декабре в Москве. Об этом сообщил ТАСС тренер боксера Эдуард Кравцов.

В понедельник Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 кг, победив техническим нокаутом во втором раунде 41-летнего Саута Лазе (Италия).

"В декабре у нас тоже планируется бой, соперник будет уже более серьезный, будем усложнять оппозицию. Я думаю, что, скорее всего, будет титульный бой и пройдет он в Москве 19-20 декабря", - сообщил Кравцов.

Поединок с Лазе стал для россиянина первым после Олимпийских игр в Токио, на которых он завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг.

Батыргазиеву 23 года. Помимо звания чемпиона Европы по версии WBO ему принадлежит пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге Батыргазиев провел четыре боя, одержал четыре победы нокаутом.