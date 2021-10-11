Касаткина не сумела выйти в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Калинская вышла в четвертый круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:4 в пользу 33-летней Кербер, имеющей 10-й номер посева. Касаткина была посеяна под 20-м номером.

Касаткиной 24 года, она располагается на 30-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема не доходила далее четвертьфинала.

Кербер занимает 15-е место в мировом рейтинге, на ее счету 13 побед на турнирах WTA. Она является победительницей Открытых чемпионатов Австралии и США (2016), а также Уимблдона (2018).

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 октября, призовой фонд соревнований составляет $8,8 млн.