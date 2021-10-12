Карпин назвал победу сборной России над словенцами подарком Симоняну на 95-летие

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посвятил победу над командой Словении первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная России вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира

Олимпийскому чемпиону 1956 года Симоняну во вторник исполняется 95 лет.

"Хочу поздравить Никиту Павловича Симоняна с 95-летием. Для него эта победа как поздравление - от футболистов, от тренерского штаба, от всей сборной. Хотим поздравить и пожелать здоровья и долгих лет жизни, еще столько же", - сказал Карпин.

Сборная России обыграла на выезде словенцев в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и вышла на первое место в группе H. Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых играх за право сыграть на мировом первенстве в Катаре.