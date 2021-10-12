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ЧМ-2022 по футболу

Бородюк: российские футболисты добились результата в матче со словенцами, это важнее игры

В понедельник сборная России обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира и гарантировали участие в стыковых матчах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу добилась хорошего результата в матче со словенцами, это важнее качества игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской команды Александр Бородюк, ныне возглавляющий "Торпедо".

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В понедельник сборная России обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче восьмого тура отборочного раунда чемпионата мира. Благодаря победе россияне вышли на первое место в таблице группы Н и гарантировали участие в стыковых матчах отбора на мундиаль.

"Я поздравляю сборную России, ребята молодцы, - сказал Бородюк. - Они добились результата. На первый план в отборочных матчах выходит результат, а уже о качестве игры нужно спрашивать, когда попадут на чемпионат мира. Важнейшим пунктом является результат, они его добились, я их поздравляю".

Россияне с 19 очками занимают первое место в таблице группы Н. На второй позиции располагаются хорваты (17 очков), далее идут сборные Словакии, Словении (обе - 10), Мальты и Кипра (обе - 5).

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ЧМ-2022 по футболу
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