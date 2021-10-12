Рублев не сумел выйти в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу 24-летнего американца, занимающего 60-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В четвертом круге Пол встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри (21-й номер посева) и испанцем Роберто Баутиста-Агутом (15).

Рублеву 23 года, он занимает пятое место рейтинга ATP и имел четвертый номер посева на турнире, на его счету восемь титулов под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.