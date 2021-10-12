Семин: Карпин провел хорошую психологическую работу со сборной после матча со словаками

ТАСС, 12 октября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин психологически помог команде подготовиться к матчу со словенцами. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер национальной команды Юрий Семин.

В понедельник сборная России в Мариборе обыграла команду Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре и гарантировала себе как минимум выход в плей-офф за право участия в мировом первенстве.

"Молодцы, приятно, что национальная команда имеет хорошие шансы на поездку в Катар, - сказал Семин. - Сборная хорошо сделала свою работу, а Карпин смог психологически восстановить команду после [игры со сборной] Словакии. Он создал уверенность, и ребята сыграли на самом высоком уровне, и в психологии команда хорошо выглядела. Плюс были грамотные замены".

"Нужно похвалить сборную, а то мы сильно ругаем их, либо возносим до небес. Надо выбрать золотую середину и двигаться дальше", - добавил специалист.

Карпин возглавил сборную России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

Россияне набрали 19 очков в восьми матчах и занимают первое место в турнирной таблице группы H, вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе - по 10), Мальты и Кипра (обе - по 5). В следующем матче россияне сыграют со сборной Кипра 11 ноября, встреча пройдет в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира подопечные Карпина 14 ноября в Сплите сыграют с хорватами. Напрямую на чемпионат мира выйдет победитель группы, команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф за право участия в мировом первенстве.