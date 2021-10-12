"Валера, Валера". Карпин вернул сборную России в лидеры и снял проклятие Марибора

МАРИБОР /Словения/, 12 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу вернула себе лидерство в группе отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В понедельник в Мариборе команда под руководством Валерия Карпина обыграла словенцев, в то время как ее основные конкуренты хорваты потеряли очки в параллельной игре со словаками.

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Для достижения цели - выхода на чемпионат мира с первого места - в ноябрьских играх с киприотами и хорватами сборной России достаточно будет набрать четыре очка. Участие в стыковых матчах россияне себе уже гарантировали, однако довольствоваться этим команда не желает - она не хочет упускать возможность завоевать прямую путевку в Катар. Встреча прошла в понедельник вечером и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Карпина. Мариборский "Людски врт" при этом был заполнен только наполовину. Словенцы за последние годы потеряли былой интерес к своей футбольной сборной, это уже не та команда, что 12 лет назад на этом же стадионе побеждала грозного соперника в лице российской сборной под руководством Гуса Хиддинка и с Андреем Аршавиным и Павлом Погребняком в составе и играла на чемпионате мира. В нынешнем отборе словенцы выступают не так ярко, затмить других национальных звезд спорта им сейчас не под силу. Даже если оставить за скобками баскетболиста "Далласа" Луку Дончича, которого на родине считают самым известным словенцем в истории. Словения влюблена в велогонки: Примож Роглич - победитель Олимпиады в Токио, Тадей Погачар - действующий победитель многодневки "Тур де Франс". В субботу он стал лучшим в другой престижной гонке - "Туре Ломбардии". Именно этот успех стал главной спортивной темой в воскресных словенских газетах, а не предстоящий матч. И понятно почему: поболеть за Погачара в итальянский Бергамо (до него из Словении на машине можно добраться за четыре часа) приехало больше восьми тысяч словенцев, поддержать свою футбольную сборную в Марибор - шесть. Защита в атаке На плаву словенская команда продолжает держаться во многом благодаря двум игрокам - вратарю мадридского "Атлетико" Яну Облаку и полузащитнику "Аталанты" из того самого Бергамо Йосипу Иличичу. Игра с российской сборной стала тому подтверждением: Облак совершил несколько важных сейвов, Иличич стал автором единственного гола словенцев. И первого, что сборная России пропустила при Карпине. Забил Иличич при счете 0:2. Российская сборная после невыразительного по содержанию, но удачного по результату матча со словаками в Казани (1:0) сумела преобразиться, ее игра стала более осмысленной. Сработали и стандартные положения: Игорь Дивеев открыл счет после подачи со штрафного, Георгий Джикия удвоил преимущество после розыгрыша углового, причем сделал он это ударом через себя. Так российские футболисты за сборную, похоже, еще не забивали. "Я не могу вспомнить, чтобы российские игроки забивали через себя, - сказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков. - Видимо, Георгий смотрел матчи чемпионата мира по пляжному футболу".

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Карпин заметил, что гол - результат домашней заготовки, именно такой розыгрыш углового команда отрабатывала на тренировках. Вот только никто не мог предположить, что венцом атаки будет удар через себя. "Сам по себе гол получился нестандартным и необычным для защитника. Но получилось - и слава богу, - сказал Карпин. - Почти два года Словения не пропускала с угловых, поэтому сегодня сказал ребятам, что надо прервать серию, взял их "на слабо". Выход на иной уровень Игра сборной России порадовала многих футбольных специалистов, особенно на фоне недавней игры в Казани со словаками. Тогда победа была одержана благодаря автоголу, при этом соперник значительно превзошел россиян по владению мячом и ударам по воротам.

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Еще перед игрой со словенцами Карпин заявил, что причина такой слабой игры - в нем. "В Казани была моя вина, то, что здесь выиграли - заслуга футболистов, - отметил тренер. - Так всегда было и есть, сегодня они услышали то же самое, что я и говорил вчера: что они не виноваты, что идиот - я. В Казани мы показали не наш уровень, я сказал им, что ваш уровень - иной. Сегодня игра уже была похожа на уровень сборной России". Нужно отметить, что по ходу второго тайма игры со словенцами россияне не использовали множество моментов, а ближе к концу встречи соперника мог отыграться. На 75-й минуте хозяевам даже удалось забить мяч, но гол был отменен из-за офсайда. "Порадовало, что мы сегодня больше играли в футбол, - сказал Дюков. - Мне кажется, ребята сами получали удовольствие от футбола. Конечно, еще не все получается, но уже видны определенные изменения, это радует. Полностью [качество игры], наверное, не порадовало. Если бы полностью, то нам бы всем вместе не пришлось нервничать до последних минут, исход этого матча решился бы раньше".

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Концовка встречи выдалась настолько жаркой, что некоторые болельщики решили добавить огня в прямом смысле слова - один фанатов выбежал на поле с зажженным файером, но его быстро остановили охранники. На матче присутствовало около ста поклонников российской сборной, но шумовой эффект они создавали хороший, что после игры отметил Карпин. Хорошее музыкальное сопровождение было после матча и в раздевалке сборной России. Дивеев, который забил дебютный мяч за сборную, рассказал, что по случаю победы игроки национальной команды включили известную песню Афродиты "Валера". "В раздевалке все радовались, включили песню "Валера, Валера", больше ничего не было". Валерий Карпин вслед добавил: "Я тоже пел". Дзюба под вопросом Карпин во главе сборной провел уже пять матчей. На его счету четыре победы и одна ничья. Попадание в стыковые матчи, по словам Дюкова, гарантировало ему продление контракта. "Но лучше, конечно, [выходить на чемпионат мира] напрямую", - заметил глава РФС.

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Для этого осталось не растерять удачу в оставшихся двух матчах. Пока ее хватило даже на то, чтобы заставить забыть о чувствительном поражении 2009 года, которое сделало слово "Марибор" нарицательным. Словенцы же не просто так выбрали "Людски врт" местом проведения матча - их сборная сыграла на этом стадионе впервые после шестилетнего перерыва. Теперь для российского футбола название этого словенского города не будет иметь исключительно негативный окрас. Сборной России осталось в отборе к чемпионату мира сыграть два матча: 11 ноября в Санкт-Петербурге с киприотами и 14 ноября в Сплите с хорватами. Хочется надеется, что песня "Валера" станет таким же символом успехов российского футбола, каким три года назад стали слова "ты просто космос, Стас" из композиции группы "Ленинград". Интересно, найдется ли теперь место в сборной Артему Дзюбе. Нападающий "Зенита", который был олицетворением команды Станислава Черчесова, на игры со словенцами и словаками приезжать отказался - сослался на плохое физическое состояние. При этом в футбольных кругах продолжают говорить о том, что виной всему давний конфликт с Карпиным. Теперь же его появление в национальной команде вызовет еще больше вопросов, поскольку лидерство в группе российская сборная себе вернула без бывшего капитана. Да и капитана в команде теперь тоже нет - в каждой из пяти встреч при Карпине с повязкой играли разные футболисты, а на матч со словенцами и вовсе вышел Алексей Сутормин, который в Казани только дебютировал за сборную. Впрочем, есть мнение, что сборная России сейчас стала сильнее даже без Дзюбы, который в мартовском матче со словенцами в Сочи оформил дубль и принес сборной победу (2:1). "Да, действительно, в Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких очень тяжело играть, - сказал главный тренер словенцев Матьяж Кек. - Это и отражает турнирная таблица в группе". Дюков о будущем Дзюбы в сборной предпочитает не говорить. "Зачем задавать провокационные вопросы? Тренер будет решать, кого пригласить на ноябрьские матчи", - сказал глава РФС. Ответ на провокационный вопрос уже через несколько недель даст Карпин.